Fıstık hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Fıstık hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kilis'te geceleyin bir fıstık bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler, tarlada nöbet tutan bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Kilis merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nde kırsal bir alanda gerçekleşti. İki bekçi, bahçelerini korumak için nöbet tutarken, ağaçlardan fıstık topladıklarını fark ettikleri tanımadıkları kişileri gözlemlediler.

Hırsızlar bekçilerin yaklaştığını anlayınca motosikletleriyle kaçmaya çalıştılar, ancak bahçeden topladıkları yaş fıstıkla birlikte yakalandılar.

Ele geçirilen fıstıklar, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından tarla sahibine teslim edildi. Bu olay, bahçe sahiplerinin çiftlik ve tarım alanlarını korumak için aldıkları tedbirlerin bir örneğini teşkil etmektedir.

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