Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor

Kaynak: AA
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor

Fitch Ratings'e göre, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye bankalar, ekonomik iyileşme ve büyüme potansiyeli yüksek olan Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi pazarlarda faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Fitch Ratings'in son raporuna göre, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye bankalar, ekonomik iyileşme ve büyüme potansiyeli yüksek olan Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi kilit bölgesel pazarlarda faaliyetlerini genişletme konusunda yoğun bir ilgi gösteriyorlar.

Bu ülkelerdeki bankacılık sektörlerine yatırım yapmayı ve banka satın almaları gerçekleştirmeyi planlayan KİK bankaları, böylece kendi iç pazarlarındaki sınırlı büyüme olanaklarını aşmayı ve iş modellerini çeşitlendirmeyi hedefliyor. Fitch'in değerlendirmesine göre, bu strateji, KİK bankalarının karlılıklarını artırma ve global pazarda daha rekabetçi bir konuma gelme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

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Özellikle, Türkiye ve Mısır'daki şubeler aracılığıyla bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 150 milyar dolarlık bir varlık büyüklüğüne ulaşan KİK bankaları, Hindistan pazarında da Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının öncülüğünde finansal ve ticari ilişkilerini güçlendiriyor.

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