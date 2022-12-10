Fitch Ratings açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi notu en yüksek yerel yönetim oldu

2019 yerel seçimlerinin ardından Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı politikalar, Fitch Ratings’in yapmış olduğu değerlendirmelerinde öne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede kredi notu en yüksek yerel yönetim olarak seçildi.

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybına dikkat çekilen raporda, “Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin işletme harcamaları, Türkiye'deki zorlu makroekonomik ortam tarafından baskılanmıştır. Bu ortama, esas olarak Türk lirasındaki yüksek değer kaybı ve enerji fiyatlarındaki artış etki etmiştir.” denildi.