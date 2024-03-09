Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Beklenen karar açıklandı

Kaynak: Bloomberg HT
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Beklenen karar açıklandı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı.

Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Not görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkartıldı.

Fitch'ten yapılan açıklamada kredi notunun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan para politikasına dikkat çekilerek, "Beklenenin ötesinde gerçekleşen parasal sıkılaşma riskleri azalttı.” denildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 40

Enflasyona ilişkin beklentilerini de açıklayan Fitch, 2024 yılında ortalama yüzde 58, yıl sonunda ise yüzde 40 olacağını öngördü.

Kurum ayrıca yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmayacağı tahmininde bulundu.

Fitch, son olarak 8 Eylül 2023’te görünümü Türkiye’nin n kredi notu görünümünü negatiften durağana çıkarmıştı.

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