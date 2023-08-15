Fitch'ten ABD ekonomisini derinden sarsacak uyarı

Fitch Ratings Analisti Chris Wolfe ABD bankacılık sektörünün yeni bir türbülansa daha yaklaştığını belirtti. Wolfe, JPMorgan Chase dahil birçok bankanın notu hızla düşme riski taşıyor.

Fitch'ten ABD ekonomisini derinden sarsacak uyarı

Haziran ayında ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin daha zayıf performans beklentisini ortaya koyan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten bu kez ABD bankaları için daha net bir uyarı geldi.

CNBC'ye konuşan Fitch analisti Chris Wolfe Haziran ayındaki değerlendirmenin bankaların notlarının düşürülmesini tetiklemediği için büyük ölçüde fark edilmediğini söyledi.

70’TEN FAZLA BANKAYI İLGİLENDİRİYOR

Sektörün notunun AA-'den A+'ya bir basamak daha düşürülmesinin, Fitch'in kapsadığı 70'ten fazla ABD bankasının her birinin notlarını yeniden değerlendirilmesine neden olacağını ifade eden Wolfe "Eğer notu A+'ya düşürürsek, bu tüm finansal ölçütlerimizi yeniden ayarlamamıza ve muhtemelen negatif derecelendirme eylemlerine dönüşmesine yol açacaktır" dedi.

MOODY’S GEÇEN HAFTA NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçen hafta, Moody's 10 küçük ve orta ölçekli bankanın notunu düşürmüş ve 17 banka için daha kesinti yapılabileceği konusunda uyarmıştı.

Fitch Haziran ayında ülkenin kredi notu üzerindeki baskı, Mart ayındaki bölgesel banka iflaslarının ortaya çıkardığı yasal boşluklar ve faiz oranlarındaki belirsizlik nedeniyle sektörün "faaliyet ortamı" puanını AA'dan AA-'ye düşürmüştü.

Notun A+'ya bir kez daha düşürülmesi sektörün puanının, en yüksek puan alan bankaların bazılarından daha düşük olması sorununu doğuracak.

ABD’NİN EN BÜYÜK İKİ BANKASI ETKİLENEBİLİR

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, ABD'nin en büyük iki bankası olan JPMorgan ve Bank of America, faaliyet gösterdikleri ortamdan daha yüksek derecelendirilemeyecekleri için notları büyük olasılıkla AA-'den A+'ya düşürülecektir.

Wolfe'a göre, JPMorgan gibi üst düzey kuruluşların notları düşürülürse, Fitch en azından tüm emsallerinin notlarını düşürmeyi düşünmek zorunda kalacak.

Bu da potansiyel olarak bazı zayıf kreditörleri yatırım yapılamaz statüsüne yaklaştırabilir.

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