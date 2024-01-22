Fitch’ten faiz beklentileri

Gelen açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, enflasyondaki son düşüşler ve ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen ‘güvercin' tondaki yorumların ardından bu sıkılaştırma döngüsünde Fed'den, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği vurgulayarak, her bir bankanın 2024 yılı sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngördüğünü dile getirdi.

Faiz indirimlerinin son 2 senedeki agresif artışlara göre ılımlı olacağının belirtildiği açıklamada, Fed, BoE ve ECB'den 2025 sonuna kadar sırasıyla 200 baz puan, 175 baz puan ve 150 baz puanlık kümülatif indirimler beklendiği paylaşıldı.

Fitch'in finansal piyasalara kıyasla faiz indirimlerinin daha yavaş olması ihtimalinin beklendiği açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar Fed ve ECB'nin yaklaşık 150 baz puan, BoE'nin ise 115 baz puan civarında indirim yapmasının öngörüldüğü paylaşıldı.