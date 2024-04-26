Fitch'ten Türk bankalarına flaş uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Fitch'ten Türk bankalarına flaş uyarı
Ünlü kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'ten Türk bankalarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Fitch raporladı, fonlama maliyetilerinin Türk banklarının fonlama marjlarını zorlayacağını iddia etti.

Fitch Ratings’ten Türk bankaları raporu... Üç aylık Turkish Bank Datawatch raporuna göre Türk bankalarının karlılık oranlarının 2024’te genel bir düşüş beklendiği belirtildi.

Raporda karlılık düşüşünün nedenleri de açıklandı. Marj baskısı, mevduat ve swap maliyetleri ve TÜFE endeksi kazançlarındaki düşüşlerle birlikte enflasyonist baskıların karlılığı etkileyeceği kaydedildi.

MALİ GENİŞLEME UYARISI

Fitch, Türkiye ile ilgili bir panelde, mali genişlemeye dikkat çekmiş ve uyarıda bulunmuştu. Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye ilgili en önemli Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mali pozisyonunu genişleyici olduğunu iddia etmişti.

Fitch'in, Türkiye konulu çevrimiçi panelinde Erich Arispe Morales, para politikasının sıkılaştırılmasını desteklemek için maliye politikası ayarlamasının gerekli olduğunu iddia etmişti.

Morales ayrıca Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin cari açığa yansıdığını öne sürmüştü.

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