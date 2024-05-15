Fitch'ten Türkiye için yatırımcı açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması geldi. Fitch, Türkiye'nin yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraçlarının yatırımcıların duyarlığını artırdığını raporladı. Kredi değerlendirme kuruluşuna göre, yurt dışı yerleşik yatırımcılar Türkiye'ye geri dönüyor.

Fitch Ratings'in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Borçlanma Aracı Sermaye Piyasaları Gösterge Tablosu raporunu yayımladı. Buna göre 12-24 ayda Türkiye'nin borçlanma aracı sermaye piyasası (DCM) ihraçlarının ağırlıklı olarak yönlendirmeye devam edileceği belirtiliyor.

Yüksek maliyetler göz önüne alındığında DCM ihraçlarının çoğunlukla fırsatçı olmasının beklendiği, orta vadede DCM'nin 450 milyar doları aşması ve sukuk ihraçlarının payının yüzde 20'yi geçmesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

"YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCILAR GERİ DÖNÜYOR"

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından yurt dışı yerleşik yatırımcıların geri dönmeye başladığına işaret edildi.