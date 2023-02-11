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Fitre nedir? 2023 yılı fitre ne kadar kaç lira?

Muhtaç insanlara dinin gereği olarak verilen fitre miktarı her sene değişmektedir. Ramazan bayramı öncesi 2023 fitrenin ne kadar kaç lira olduğu merak ediliyor. Peki, fitre nedir? 2023 yılı fitre ne kadar kaç lira?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 22:05
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Fitre nedir? 2023 yılı fitre ne kadar kaç lira?

Fitre nedir? 2023 yılı fitre ne kadar kaç lira?
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Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılı fitre miktarına ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar 2023 yılı fitre ne kadar kaç lira merak ediyor. Peki, Fitre nedir? 2023 yılı fitre ne kadar kaç lira?

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır

2023 YILI FİTRE MİKTARI NE KADAR, KAÇ TL?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasına göre bu yılki fitre miktarı 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.

Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.’’

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