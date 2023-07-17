FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?

FIVB Milletler Ligi'nde finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibi Çin’i yenerek Dünya Şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Gizem Örge performansıyla dikkat çekti. Peki, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını da giyen milli voleybolcu Gizem Örge, Filenin Sultanları arasında yerini aldı. Genç voleybolcu ortaya koyduğu performans ile büyük övgü topladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi ödül töreninde en iyi libero Gizem Örge seçildi.

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GİZEM ÖRGE KİMDİR?

26 Nisan 1993 Ankara doğumlu olan Gizem Örge, voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü’nde başladı.

2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. Lig’e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2012-2013 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a transfer oldu.

2013’te Vakıfbank’a transfer olan başarılı libero Gizem Örge, 2021 yılına kadar bulunduğu 8 sezonda birçok başarılara imza attı.

Gizem Örge VakıfBank forması altında 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Küçük yaş kategorilerinden beri Milli Takım’da oynayan Gizem Örge, Yıldız Kız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan şampiyonlukları yaşadı.

2015 yılında U23 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan U23 Milli Takımı'nda oynadı. Ayrıca Gizem Örge, 2014 yılında Avrupa Ligi Şampiyonu olan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giydi.

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