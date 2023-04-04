4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı. Böyle pişirin

Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı. Böyle pişirin

Prof. Dr. Esra Şeker, kuş gribi ve bakteriyel hastalıkların insanlara geçmemesi için kanatlı eti ve yumurtasının yüksek ısıda pişirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:36
Takip Et

Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit ortaya çıktı

Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı. Böyle pişirin
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; Uzmanlar yumurtanın pişirilme ısısıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Esra Şeker, kanatlı hayvanlardan insanlara hastalıklar geçebildiğini belirterek, kuş gribine ve bakteriyel hastalıklara dikkati çekti.

Prof. Dr. Şeker, “Örneğin sahada en çok gördüğümüz selmonella gibi hastalıklar; kanatlı eti tüketimiyle ve kanatlı yumurtası aracılığıyla bulaşabilen hastalıklar var. Bu hastalıklardan korunmak amacıyla kanatlı etinin yüksek ısıda ısıtılarak tüketilmesi, yumurtanın da aynı şekilde yüksek ısı işlemi gördükten sonra tüketilmesi oldukça önemli. Özellikle çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılmış ürünler tüketilmemeli. Örneğin evlerde hazırladığımız mayonez sosları, dışarıda tükettiğimiz mayonez sosları veya pasta kremaları gibi ürünlerin özellikle hastalıkların yoğun olduğu dönemde tüketilmesini sınırlandırmak önemli” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Esra Şeker, yumurtayı buzdolabı ortamında saklamak gerektiğine vurgu yaparak şunları belirtti:

“Örneğin marketten evimize getirdik. Bunu buzdolabına kaldırdıktan sonra tüketme aşamasında yıkamamız gerekiyor. Çünkü öncesinde yıkadığımızda yumurta kabuğunun üzerinde bulunabilen, bizim gözümüzle göremediğimiz küçücük delikler bakterilerin girişine neden olabiliyor”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
3
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
4
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
7
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.