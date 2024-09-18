Fiyatı yüzde 100 arttı ‘Vatandaş bu kış çok üşüyecek’

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kömür, odun ve soba fiyatlarında artışın gerçekleştiğini açıkladı. Beşevirgen, odunun ton fiyatının geçen yıl 3 bin lira iken bu yıl 6 bin liraya kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Kış daha gelmeden, kömür, odun ve soba fiyatlarını araştıran Başevirgen, doğal gaza gelen zamlarla birlikte, vatandaşların sobayla ısınmaya yöneldiğinin altını çizdi. Kömür, odun ve soba fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar için ısınmanın lüks haline geldiğini söyleyen Beşevirgen, karnını doyurmaktan bile tasarruf eden vatandaşların, yaklaşan kışı kara kara düşündüğünü söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, konuya dair yazılı bir açıklama metni paylaştı. Açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren vatandaşların yaklaşan kış öncesi nasıl ısınacağını düşünmeye başladığını vurgulayan Beşevirgen, artan doğal gaz fiyatları, ısınmayı da lüks haline getirdiğini söyledi. Beşevirgen, “Yüksek gıda fiyatları ve düşük maaşlardan dolayı yediği yemekten bile tasarruf etmek zorunda bırakılan vatandaşlarımız yaklaşan kış ayıyla birlikte ısınmadan da tasarruf etmek zorunda kalacak.” ifadelerini kullandı.

''KÖMÜRÜN TONU BU YIL 6 BİN 500 LİRA''

Başevirgen, doğal gaza gelen zamlar sonrasında kömüre ve oduna yöneldiğini belirtirken, “Vatandaşlarımız, oduna, kömüre ve soba fiyatlarına da zam gelmesiyle kışı nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. Öyle ki geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan yerli kömürün ton fiyatı bu yıl en az 6 bin 500 lirayı buldu. Tonla kömür alamayıp günü kurtarmak için torbayla kömür alan vatandaşlarımız ise geçen yıl 130 lira öderken bu yıl en az 160 lira ödüyor. Esnaf kömürün torba fiyatının en az 180 lira olması gerektiğini, vatandaşlar alamadığı için 160 liradan satmak zorunda kaldıklarını, böyle giderse seneye dükkanlarını kapatmak zorunda olduklarını söylüyor.” dedi.

“3 BİN LİRADAN 6 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ”

Kömürle birlikte odun ve soba fiyatlarının da arttığına ayak basan Başevirgen, soba fiyatlarında en düşük fiyatının 8 bin liradan başlayıp, 25 bin liralara kadar ulaştığını söyledi. Maliyetlerinden dolayı kömür yakamayanların ise oduna yöneldiğine değinen Beşevirgen, “Vatandaşlarda yüksek maliyetler altında eziliyor. Odunun ton fiyatı geçen yıl 3 bin lira iken bu yıl 6 bin liraya kadar yükseldi. Çuval fiyatları ise geçen yıl 70 lirayken bu yıl en az 100 liradan satılıyor” şeklinde konuştu.