Flamengo başkanından flaş Jesus açıklaması

Adı sıklıkla Brezilya ekibi Flamengo ile anılan Jorge Jesus için Rodolfo Landim'den açıklama geldi.

"EN UFAK ŞANSIMIZ DAHİ YOKTU"

Landim, Jesus ile ilgili ''Jesus'un geri dönüş ihtimali yoktu, bunu insanlar bilsin. Türkiye'de lig devam ediyor. Jesus ile telefonda konuştum, sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş, tarih belirsizmiş ve haziran ayına sarkabilirmiş. Jesus'u getirebilmek için en ufak bir şansımız dahi yoktu. Zaten, Flamengo'yu söyledikleri kadar çok sevseydi Türkiye'den ayrılır ve buraya gelirdi." ifadelerini kullandı.

Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyurmuştu. Jorge Jesus'un Haziran'ın sonundan Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eriyor.