Pereira'yı kovdular

Brezilya'nın Flamengo kulübü, teknik direktör Victor Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Brezilya Serie A ekibi Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Vitor Pereira, Brezilya'nın en kaliteli kadrolarından birisine sahip olan Flamengo ile henüz Serie A başlamadan çıktığı 4 kupada da mutlu sona ulaşamadı.

Bugün yapılan açıklamada Pereira'nın görevine son verildiği duyuruldu.