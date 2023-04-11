11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pereira'yı kovdular

Flamengo, Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:29
Takip Et

Flamengo Pereira'yı gönderdi

Pereira'yı kovdular
+
Aa
-

Brezilya'nın Flamengo kulübü, teknik direktör Victor Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Brezilya Serie A ekibi Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Vitor Pereira, Brezilya'nın en kaliteli kadrolarından birisine sahip olan Flamengo ile henüz Serie A başlamadan çıktığı 4 kupada da mutlu sona ulaşamadı.

Bugün yapılan açıklamada Pereira'nın görevine son verildiği duyuruldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
4
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
5
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
6
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
7
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercih sonuçları açıklandı
﻿Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercih sonuçları açıklandı
﻿Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercih sonuçları açıklandı
﻿Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
﻿Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
﻿Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta
﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta
﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta
﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.