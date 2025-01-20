Flamingolar Balıkesir Burhaniye'yi mesken tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ali Çetinkaya Mahallesi sahilinde bulunan Haberkent bölgesindeki sulak alanları mesken tutun flamingolar ilgi odağı haline geldi. Flamingoları izleyen vatandaşlar sulak alanların korunmasını istedi.

Ali Çetinkaya Mahallesinde Haberkent ve Dalyan çevresindeki sulak alanları mesken tutan flamingolar ilgi odağı haline geldi. Çevredeki sulak alanlarda sık s ık görülen bir grup flamingo sürüsü hayvan severlerin dikkatini çekiyor.

Koruma altındaki sulak alanı mesken tutan flamingolar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, sığ alanlarda yiyecek arayışını soğuk havaya rağmen sürdürüyor. Renkli görüntülere sahne olan sulak alanda, flamingoların yanı sıra çeşitli su kuşları da yer alıyor.

1117.jpg

Flamingoları izleyen emekli öğretmen Cihat Özdemir, “Sizin de söylediğiniz gibi burası Flamingoların yaşam alanı. Diğer kuşlarında yaşam alanı. Çok güzel bir yer. Ben her hafta geliyorum buruya. Müziğimi söylüyorum. Doğayı dinliyorum. Doğaya söylüyorum. Doğa ile insan iç içe. Bu nedenle, doğayı bizim korumamız gerekiyor” dedi.

Sulak alanların azaldığını anlatan demir doğrama ustası Arif Durgun, “Flamingolar işte gördüğünüz gibi çok güzel. Az bir sulak alan bıraktılar. İlerde burada endemik türler vardı. Kurbağalar filan. Orasını bitirdiler rant için. Sıra buraya geldi. Burayı da çöpe çevirdiler gördüğünüz gibi. Flamingoları severiz tabi. Allı turna diğer adı. Yani hayvanları severiz. Ama burasında hayvanlara bir şey kalmadı. Her yer çöp gördüğünüz gibi” diye konuştu

Son Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'a rest: Hesaplaşacaksan, adayımız hazır karşımıza çık
Özgür Özel'den Erdoğan'a rest: Hesaplaşacaksan, adayımız hazır karşımıza çık
Flamingolar Balıkesir Burhaniye'yi mesken tuttu
Flamingolar Balıkesir Burhaniye'yi mesken tuttu
Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. Milli oyuncular sahaya çıkacak
Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. Milli oyuncular sahaya çıkacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet soruşturma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet soruşturma
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor (20 Ocak 2025)
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor