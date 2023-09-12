Flaş.. .Flaş... ABD Başkanı Biden hakkında soruşturma talimatı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması talimatını verdiğini duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında kararı duyuran McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Joe Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü söyledi.

Açıklamasında McCarthy, Biden'e yönelik azil soruşturmasının ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Kararı kolay bir şekilde almadığını ve partisiyle alakası olmadığını ifade eden Cumhuriyetçi McCarthy, "Temsilciler Meclisi Komitesine Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi azil soruşturması açılması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

"HALK KAMU GÖREVLERİNİN SATILIK OLMADIĞINI BİLMELİ"

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti.

Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor" dedi.

AZİL SORUŞTURMASI TRUMP'A DA AÇILMIŞTI

Biden'a açılan azil soruşturması, önceki ABD Başkanı Donald Trump'a da açılmıştı. Soruşturma, Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2020 seçimlerinde rakibi olabilecek Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılmasını istemesi üzerine başlatıldı.

ABD'de Demokratlar, Trump'ın Zelenski'den istediği soruşturma talebinin yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma anlamına geldiğini savunmuş, Trump ise kendisine karşı yürütülen azil sürecini "cadı avı" olarak nitelendirmişti.