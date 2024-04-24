Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili yeniden “soykırım” ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaptığı 24 Nisan açıklamasında, bu yıl da ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesini kullandı. Bir taziye mesajı yayınlayan Biden, "Ermeni Soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmayacağımızı yineliyoruz" ifadelerini kaydetti.

0x0.webpBeyaz Saray’dan paylaşılan dört paragraflık açıklamada, Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da kullandığı “Büyük Felaket (Medz Yeghern)” ifadesi de yer aldı.

Joe Biden, göreve geldiği 2021 yılından bu yana, her 24 Nisan’da “soykırım” ifadesini kullandı. Söz konusu açıklamada, “Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) – Ermeni soykırımı – sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

1915.webpDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu açıklamayı reddettiklerini belirtti ve “Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.” açıklamasında bulundu.

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