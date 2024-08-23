Flaş... Flaş... Akaryakıta büyük indirim geldi

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, benzinde gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk bir indirim uygulandı ve bu değişiklik pompaya yansıdı. Ancak, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

Güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul'da motorinin litresi 43.94 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK paylarıyla birlikte hesaplanıyor ve bu şekilde KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında belirlenen günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden hesaplanıyor ve belirli bir fiyat değişim farkı ile rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.