Flaş… Flaş… AKP’nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Yerel seçim için geri sayım sürerken AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adayı henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin Ankara adayını Pazar günü açıklayacaktı ancak Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olması sonrası söz konusu toplantı ertelendi.

Ankara adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısının yeni tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı toplantı Perşembe günü yapılacak.

Erdoğan’ın AKP’nin Ankara adayı ile birlikte partisinin seçim beyannamesini de açıklaması bekleniyor.