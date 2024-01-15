Flaş… Flaş… AKP’nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… AKP’nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu
AKP’nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu. Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısı Perşembe günü gerçekleşecek.

Yerel seçim için geri sayım sürerken AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adayı henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin Ankara adayını Pazar günü açıklayacaktı ancak Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olması sonrası söz konusu toplantı ertelendi.

Ankara adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısının yeni tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı toplantı Perşembe günü yapılacak.

Erdoğan’ın AKP’nin Ankara adayı ile birlikte partisinin seçim beyannamesini de açıklaması bekleniyor.

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