AKP'nin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adayları belli oldu. Erdoğan'ın açıklayacağı isimler netleşti

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adayları belli oldu. Erdoğan'ın açıklayacağı isimler netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı AKP’nin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adayları belli oldu. Açıklanacak isimler arasında Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ bulunuyor.

Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıklayacak.

Kesin olmayan bilgilere göre, Erdoğan’ın açıklayacağı iller ve aday gösterilecek isimler de netleşti.

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, İzmir’de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, Antalya’da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün aday gösterileceği öne sürüldü.

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden Hatay’da ise eski İl Başkanı Mehmet Öntürk’ün isminin açıklanması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan aday isimleri ve illeri şöyle:

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir,

Ankara: Turgut Altınok,

Antalya: Hakan Tütüncü

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden,

Gaziantep: Fatma Şahin

Hatay: Mehmet Öntürk

İzmir: Hamza Dağ,

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Konya: Uğur İbrahim Altay,

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel,

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Van: Abdulahat Arvas

İLLERİN DE ADAYLARI NETLEŞTİ

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Evren Dinçer,

Amasya: Mehmet Uyanık,

Ardahan: Yunus Baydar,

Batman: Adil Sebati Ceylan,

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman,

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın,

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez,

Iğdır: Ülkü Öcal

Karabük: Özkan Çetinkaya,

Karaman: Mevlüt Akgün

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şırnak: Mehmet Yarka

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Salim Alan

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