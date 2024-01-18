AKP'nin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adayları belli oldu. Erdoğan'ın açıklayacağı isimler netleşti

Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıklayacak.
Kesin olmayan bilgilere göre, Erdoğan’ın açıklayacağı iller ve aday gösterilecek isimler de netleşti.
Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, İzmir’de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, Antalya’da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün aday gösterileceği öne sürüldü.
6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden Hatay’da ise eski İl Başkanı Mehmet Öntürk’ün isminin açıklanması bekleniyor.
Kulislerde konuşulan aday isimleri ve illeri şöyle:
BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir,
Ankara: Turgut Altınok,
Antalya: Hakan Tütüncü
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden,
Gaziantep: Fatma Şahin
Hatay: Mehmet Öntürk
İzmir: Hamza Dağ,
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Konya: Uğur İbrahim Altay,
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel,
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Van: Abdulahat Arvas
İLLERİN DE ADAYLARI NETLEŞTİ
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Evren Dinçer,
Amasya: Mehmet Uyanık,
Ardahan: Yunus Baydar,
Batman: Adil Sebati Ceylan,
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman,
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın,
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez,
Iğdır: Ülkü Öcal
Karabük: Özkan Çetinkaya,
Karaman: Mevlüt Akgün
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şırnak: Mehmet Yarka
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Salim Alan