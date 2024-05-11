Flaş... Flaş... Ali Koç ve Sadettin Saran görüşmesi başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Ali Koç ve Sadettin Saran görüşmesi başladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sadettin Saran'ın görüşmesi başladı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın Olağan Seçimli Genel Kurul'la ilgili bugün bir görüşme yapacaklarını açıklamıştı.

Bilecik paylaşımında, "Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç ve Sadettin Saran'ın görüşmesi başladı.

Sabuncuoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

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SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?
Sadettin Saran yaptığı açıklama şöyle demişti;
"Kamuoyuna duyuru;

Bilindiği üzere, Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç’un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik.

Ancak geldiğimiz noktada, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız sayın Ali Koç’un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması, hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.
Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla, şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan sayın başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz:

Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz.
Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Durumu camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.''

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