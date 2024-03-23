Flaş... Flaş... Ali Yerlikaya duyurdu '8 farklı ilde 22 IŞİD mensubu yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir açıklamada, özellikle orta doğuda etkili olan terör örgütü IŞİD’e yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak başarı ile icra edilen BOZDOĞAN-15 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, güvenlik güçleri tarafından Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun olmak üzere toplamda 7 ilde eş zamanlı olarak başarı ile icra edilen BOZDOĞAN-15 operasyonu sonucunda 24 IŞİD şüphelisinin kıskıvrak yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımında ayrıca, İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 13 şüpheli, Aksaray’da 3 şüpheli, Bolu’da 1 şüpheli, Gaziantep’te 2 şüpheli, Kilis’te 1 şüpheli, Sakarya’da ve Samsun'da 2'şer şüphelinin, toplamda 24 IŞİD şüphelisinin güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandığını açıkladı.