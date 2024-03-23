Flaş... Flaş... Ali Yerlikaya duyurdu '8 farklı ilde 22 IŞİD mensubu yakalandı'

Murat Öztürk
Flaş... Flaş... Ali Yerlikaya duyurdu '8 farklı ilde 22 IŞİD mensubu yakalandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen BOZDOĞAN-15 operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir açıklamada, özellikle orta doğuda etkili olan terör örgütü IŞİD’e yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak başarı ile icra edilen BOZDOĞAN-15 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, güvenlik güçleri tarafından Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun olmak üzere toplamda 7 ilde eş zamanlı olarak başarı ile icra edilen BOZDOĞAN-15 operasyonu sonucunda 24 IŞİD şüphelisinin kıskıvrak yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımında ayrıca, İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 13 şüpheli, Aksaray’da 3 şüpheli, Bolu’da 1 şüpheli, Gaziantep’te 2 şüpheli, Kilis’te 1 şüpheli, Sakarya’da ve Samsun'da 2'şer şüphelinin, toplamda 24 IŞİD şüphelisinin güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandığını açıkladı.

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