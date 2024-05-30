Flaş... Flaş... Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Ankara merkezli 21 şehirde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaat ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda oyuncu ve yazar Aşkım Kapışmak’da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 şehirde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadi veren kişilere “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendiğini 1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

İşte Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşım,