Flaş... Flaş... Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Oyuncu ve Yazar Aşkım Kapışmak, kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.

Ankara merkezli 21 şehirde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaat ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda oyuncu ve yazar Aşkım Kapışmak’da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 şehirde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadi veren kişilere “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendiğini 1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

İşte Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşım,

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