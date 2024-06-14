Flaş… Flaş.. Aydın’da yangın söndürme uçağı göle sert iniş yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı. Uçağın batmaya başladığı belirtilirken ihbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.

NE OLMUŞTU?

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa'da 6 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, Akyeniköy Mahallesi’nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.