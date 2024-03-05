Flaş… Flaş… Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Kaynak: İHA
Flaş… Flaş… Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, bayramdan önce paraların hesaplara yatacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin, “Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Var mı bir gelişme?” sorusunu Bakan Işıkhan, “Hayırlı olsun. Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak” şeklinde cevapladı.

Bir gazetecinin “Prim günü eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışmanız olur mu?” sorusunu ise Işıkhan, “Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii. İstihdamı artırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında. Yeni bir şey olursa. Ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor” diye yanıtladı.

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