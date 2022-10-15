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Bartın’daki maden faciasıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bartın Amasra’daki maden faciasına ilişkin ‘kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlara’ yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:03
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Flaş... Flaş... Bartın’daki maden faciasıyla ilgili paylaşımlara soruşturma açıldı

Bartın’daki maden faciasıyla ilgili paylaşımlara soruşturma
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Amasra’daki maden faciasına ilişkin ‘kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlara’ soruşturma başlatıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.

Emniyet genel müdürlüğü

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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özkurtcu
15.10.2022 11:33
şimdi enazından yasa ile yapıyorlar eskiden direk tekme tokat madecileri döverlerdi!??????  
 
El haram Bin zıkkım
15.10.2022 11:32
Türkiye'de madencilik ve sansür gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye madenler ve sansür bakımından zengin bir ülkedir.  
 
Tolga kurt
15.10.2022 11:30
Doğrular bazılarının hoşuna gitmiyor belliki. Yine liyakatsiz yine beceriksiz idarecilerin yüzünden zavallı gariban emekçiler öldü  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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