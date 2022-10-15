Erdoğan’ın “kader” açıklamasının ardından Ankara Barosu: İş kazası değil iş cinayeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın Amasra’da yaşanan maden faciası sonrası bölgede açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı açıklamada “kader” vurgusu yapan Erdoğan, “Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Ankara Barosu tarafından açıklamada ise “Yaşananın iş kazası değil, denetimsizlik ve ihmaller sonucu bir iş cinayeti olduğu, ölümün madenciliğin fıtratından kaynaklanmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Baro’nun açıklaması şöyle:

“14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi kömür ocağında meydana gelen faciada şu ana kadar 41 madencimiz yaşamını yitirmiş, onlarca madencimiz yaralanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından facianın gerekçesinin grizu patlaması olduğu açıklanmıştır.

“YAŞANANIN İŞ KAZASI DEĞİL, DENETİMSİZLİK VE İHMALLER SONUCU”

Soma ve Ermenek Faciası’nın acısı henüz dinmemiş, sorumlular hala cezalandırılmamışken Bartın’da yaşanan faciaya ilişkin basına yansıyan ilk haberlerde Sayıştay raporlarında tehlike ve risklere işaret edildiği bilgileri yer almaktadır.

Yaşananın iş kazası değil, denetimsizlik ve ihmaller sonucu bir iş cinayeti olduğu, ölümün madenciliğin fıtratından kaynaklanmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır.

Ankara Barosu olarak, sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için soruşturma ve devamı süreçlerin takipçisi, yaşamını yitiren madencilerimizin ailelerinin ve yaralı emekçilerimizin yanında olacağız.”