Flaş...Flaş... Çin'i vurdular

Bütün dünyanın gözü İsrail ile HAMAS ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşlara çevrilmişken korkutucu bir haber de Asya’dan geldi.

Myanmar ile Çin arasında bugün gerilimli bir durum yaşandı. Myanmar’dan atılan top mermileri sınırı geçerek Çin’in sınır yakınındaki bir köye düştü.

ÇOK SAYIDA ÇİNLİ YARALANDI

Top mermileri sivil alanları hedef alırken, Çin medyası çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Myanmar’da askeri cunta ile isyancılar arasındaki çatışmalar devam ederken, Çin’in tepkisi arttı.

Çin’in resmi medya kuruluşu Global Times, sosyal medyada bir video paylaşarak top mermilerinin fırlatıldığı sırada yaşanan korkuyu gösterdi.

Videoda insanların, “Polise haber verin” diye bağırarak yerlere yattıkları görülüyor. Çin’in Myanmar sınırındaki Yunnan bölgesinin Zhenkang kentinde meydana gelen olayda ilk tespitlere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

2015'TE DE VURMUŞLARDI

Bu olay, 2015’te benzer bir olayın yaşandığını akıllara getirdi. 2015 yılında da Myanmar’dan atılan top mermisi 5 kişinin yaralanmasına neden olmuş ve Pekin’in sert tepkisini almıştı. 2009 yılında da binlerce Myanmarlı Çin’e girmeye çalışmış ve büyük bir arbede yaşanmıştı.