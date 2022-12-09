Son dakika haberi: Çırağan Sarayı'ndaki yangın kontrol altına alındı

AA'nın edindiği bilgiye göre, Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Balkonlardan duman yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü.



Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.



Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



















