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Son dakika haberi: Çırağan Sarayı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümü Çırağan Palace Kempinski'de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:12
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Flaş... Flaş... Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı

Son dakika haberi: Çırağan Sarayı'ndaki yangın kontrol altına alındı
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AA'nın edindiği bilgiye göre, Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan duman yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 





 



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alıkınık
9.12.2022 11:20
tarihi eserler yerini buldu bilo götür bakalım yur dışı doldu taştı  
 
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