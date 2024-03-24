Flaş flaş... Dev kupa Fenerbahçe'nin

AXA Sigorta Kupa Voley’de dörtlü final organizasyonu müthiş bir final maçıyla sona erdi.

Yarı finalde Türk Hava Yolları'nı eleyen Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ı saf dışı bırakan Eczacıbaşı Dynavit kupayı müzelerine götürebilmek için karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda nefes kesen kapışmayı Fenebahçe Opet 3-1'lik skorla kazandı, şampiyon oldu.

Bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan, 3 kez kupayı havaya kaldıran Fenerbahçe böylece 9. finalinde 4. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, son olarak 2016 - 2017 sezonunda şampiyon olmuştu.

Karşılaşmanın ilk seti 25-23'lük skorla Fenerbahçe Opet'in oldu.

İkinci sette Eczacıbaşı Dynavit'in 25-16'lık üstünlüğü vardı.

Üçüncü setti 25-17 kazanan Fenerbahçe Opet 2-1 öne geçti.

Üstün bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-20 maçı da 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu ilan etti.