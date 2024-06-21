Flaş... Flaş... Diyarbakır'da yangın ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Flaş... Flaş... Diyarbakır'da yangın ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede yaşanan anız yangını, yerleşim yerlerine sıçradı. Çıkan yangında otların arasında kalan 4 kişi yaşamını hayatını kaybederken çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıkan yangında, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim bölgelerine sıçradı. Kırsal Köksalan ve çevresindeki köylere sıçrayan yangın için olay yerine Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi.

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Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yaralanan çok sayıda kişi, Çınar Devlet Hastanesi ile şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"2 VATANDAŞIMIZ OT YANGINI ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ"

Yangının çıktığı yere gelen Vali Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yaşanan yangının Anızdan kaynaklı bir yangın olduğunu, bu yıl çok yağış olunca otlarında fazla uzadığını ve anız yangını ile beraber yanarak geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

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Ali İhsan Su, “Maalesef 2 vatandaşımız da ot yangının arasında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın olan mahallelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, itfaiyemiz, orman teşkilatımızla alandayız. Söndürme çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DAN 5 MARDİN'DEN 6 YARALI VAR"

Alınan son bilgilere göre yangın kontrol altına alınırken çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

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