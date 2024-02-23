Flaş... Flaş... Dolar güne taksimetre gibi başladı

Murat Şahin
Flaş... Flaş... Dolar güne taksimetre gibi başladı
Dolar/TL kurundaki kademeli yükseliş sürüyor. Dolar/TL yeni güne 31,08, Euro/TL 33,64 ile başladı.

Merkez Bankası'nın 2024'ünikinci yani şubat ayı faiz kararının ardından Dolar/TL 31,08'den euro/TL 33,64 seviyesinden işlem görerek güne başladı.

Yeni günde (Cuma) saatler 08:50'yi gösterdiğinde; Dolar/TL 31,03 ile tarihi zirvesini yaşadı. Aynı dakikalarda Euro/TL, 33,64 seviyesinde el değiştirdi ve küçük bir düşüş yaşadı.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonrasında ilk kez faiz artırım sürecini bitirdi.

Merkez Bankası, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırırken, yapılan açıklamada "Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı" demişti.

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Merkez Bankası, Haziran 2023'te faiz artırım döngüsünü başlatı.

TCMB, takip eden 8 toplantıda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 45'e çıkardı.

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