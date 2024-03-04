Flaş... Flaş... Dolar uçuşa geçti

Enflasyon geçen ay yıllık bazda yüzde 64.86 ile olarak açıklanmıştı. Aylık bazda ise yüzde 6.70 olarak açıklanmıştı.

Enflasyondaki yükseliş ve dolar/TL kurunda görülen ralli hız kesemeden tüm hızıyla devam ediyor. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde saat 09.05’te 31,41 TL seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı.

Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları öncesinde rekor tazeleyen kurda her geçen yeni bir seviyeyi test ediyor.

Dolar/TL kuruyla beraber, Euro/TL’de de yükselişler görülüyor. Euro/TL aynı saat diliminde 34,04 seviyesinde bulunuyor.

ENAG’da enflasyon rakamlarını TÜİK’ten önce açıkladı. ENAG’a göre enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,32 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 121,98 olarak belirlendi.