Flaş… Flaş… Dolarda rekor

Yeni güne gerilimin etkisiyle yükselişle başlayan kur, gün içinde yükselişini sürdürerek rekor tazeledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğraması sonucunda hayatını kaybetti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Orta Doğu'da ve dünyada dengeler sarsıldı.

Bu gelişmenin Dolar'a, altına ve petrole etkileri oldu ve olacak.

Dolar kuru saat 07:25 itibarıyla 33,0894 (alış) 33,1309'dan (satış) işlem gördü.

Bugün 15.15’te ise 33.16 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Dolardaki yükseliş jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden ivme kazandı. 33.00’lü seviyelerden inmeyen dolar, bugün rekor tazeleyerek yükselişine devam etti.

Bugün hem jeopolitik anlamda hem makro tarafta yoğun veri gündemi yaşanıyor. Bugün ABD tarafına öncü tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Öncü tarım dışı istihdam verisi olarak açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi 122 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bu durumda cuma günü açıklanacak olan verinin niteliğinde.

Bugün TSİ 211.00’de Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed’in faizler de değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması bekleniyor. Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Fed’in gelecek toplantılardan izleyeceği politikaya dair mesajlar piyasalar tarafında hareketlilik meydana getirebilir.