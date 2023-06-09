Flaş Flaş! Dubai'de Arda Güler görüşmesi. İngilizler devrede

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Başkan Ali Koç'un bir kaç yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını istediği Arda Güler için Hollanda'nın Ajax kulübünden sonra İngiliz kulübü de harekete geçti.

Hollanda basını, Ajax’ın genç yıldızla büyük ölçüde anlaştığını, Fenerbahçe'ye de bonservis için 20 milyon euro teklif ettiğini öne sürmüştü.

Fanatik'in İngiliz medyasına dayandırdığı habere göre Newcastle United Kulübü'nün yöneticileri Arda Güler'in ailesiyle geçtiğimiz hafta Dubai’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan siyah beyazlılar, geleceğe dönük kapsamlı bir proje sunarak aileyi ikna etmeye çalıştı.

İngilizlere göre görüşme olumlu geçti.

İddiaya göre Arda’nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

Fenerbahçe, Arda'nın gitmeye karar vermesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.