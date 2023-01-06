6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuşadası’nda deprem

Flaş... Flaş... Kuşadası’nda 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:58
Takip Et

Flaş… Flaş… Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Kuşadası’nda deprem
+
Aa
-

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 16.30 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

ART ARDA 5 DEPREM OLMUŞTU

Saat 13.32 ile 13.57 saatleri arasında büyüklüğü 1.5 ile 3.6 arasında değişen irili ufaklı 5 deprem meydana geldi. Saat 13.32’de meydana gelen 3.6 şiddetinde depremin yerin 7.13 km derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
5
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
6
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.