Kuşadası’nda deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 16.30 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

ART ARDA 5 DEPREM OLMUŞTU

Saat 13.32 ile 13.57 saatleri arasında büyüklüğü 1.5 ile 3.6 arasında değişen irili ufaklı 5 deprem meydana geldi. Saat 13.32’de meydana gelen 3.6 şiddetinde depremin yerin 7.13 km derinliğinde oluştuğu tespit edildi.