Flaş… Flaş… Elazığ’da göçen madenden ilk görüntüler geldi

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. 4 kişiden 3 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.
Maden ocağındaki göçüğün Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde olduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildiği ifade edildi.
Elazığ Valisi'nin Tele1'e yaptığı açıklamada 3 işçinin kurtarıldığı 1 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.
Madenden ilk görüntüler geldi.
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