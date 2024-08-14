Flaş… Flaş… Euro rekor tazeledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Euro rekor tazeledi

Euro/TL kuru bir rekor tazeledi. Euro, tarihinde ilk kez 37 TL sınırı aştı.

Hafta ortasına yükselişle başlayan Euro/TL gün içinde yükselişlerini hızlandırarak yeni bir rekora imza attı. Rekor üstüne rekor tazeleyen Euro/TL’yi durdurabilmek artık mümkün değil, her gün yeni rekoru gören euronun sıradaki rekoru piyasalar tarafından yakından izleniyor.

GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün gün içinde 36,92 seviyesine yükselerek rekor tazeleyen Euro, bu yükselişini yeni güne taşıdı. Sabah seansında 36,83 seviyesinde olan Euro, gün içinde yükselişlerini hızlandırarak 37,00 lirayı aştı.
Bugün 37,05 seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyeyi gördükten sonra saat 13.55’te 37,00 seviyesinde bulunuyor.

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