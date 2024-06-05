Flaş.. Flaş… ‘Fetullah Gülen Türkiye’ye getiriliyor’ iddiasına iktidardan ilk açıklama

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialar tartışıldı. CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulmasını talep ederek Komisyon Başkanı Fuat Oktay'a sorular yöneltti.

FUAT OKTAY: "BİLGİMİZ YOK"

Oktay, Salıcı'nın sorusuna verdiği yanıtta, kendisinde bu konuda bir bilgi bulunmadığını belirtti ve "Bende bilgi yok, yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?" diye sordu.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BOZAY: "BİZDE DE BİLGİ YOK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a katılarak, "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Fuat Oktay, kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır. Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi ödemiştir bunu. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç."