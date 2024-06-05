Flaş.. Flaş… ‘Fetullah Gülen Türkiye’ye getiriliyor’ iddiasına iktidardan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş… ‘Fetullah Gülen Türkiye’ye getiriliyor’ iddiasına iktidardan ilk açıklama

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği iddialarını TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gündeme taşıdı. Komisyon Başkanı Fuat Oktay, iddialara ilk kez yanıt verdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialar tartışıldı. CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulmasını talep ederek Komisyon Başkanı Fuat Oktay'a sorular yöneltti.

FUAT OKTAY: "BİLGİMİZ YOK"

Oktay, Salıcı'nın sorusuna verdiği yanıtta, kendisinde bu konuda bir bilgi bulunmadığını belirtti ve "Bende bilgi yok, yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?" diye sordu.

aa-20240604-34777340-34777338-tbmm-disisleri-komisyonu-toplandi-001.jpg

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BOZAY: "BİZDE DE BİLGİ YOK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a katılarak, "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Fuat Oktay, kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır. Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi ödemiştir bunu. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç."

gpqavwiwmaa8gsk-hu99-001.jpg

gpqavwkxiaawvju-fshr-002.jpg

Son Haberler
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi Gündem
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı Magazin
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu Ekonomi
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de Gündem
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de
5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı? Magazin
5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı?
İsrail yedek asker sayısını artırdı Dünya
İsrail yedek asker sayısını artırdı
Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı" Gündem
Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı"