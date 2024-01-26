Flaş… Flaş… Hakan Ural’a gözaltı kararı

Kaynak: Oda TV
Flaş… Flaş… Hakan Ural’a gözaltı kararı
Hakkında gözaltı kararı verilen magazin sunucusu ve oyuncu Hakan Ural’ın adliyeye getirilmesi istendi. Gözaltı kararının sebebi de belli oldu.

Kanal D televizyonunda Nur Tuğba Algül'le “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugün gerçekleştirilen yayında yer almaması merak konusu olmuştu.

Ural'ın programa neden katılmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 05.00'te Hakan Ural'n Beykoz'daki evine giden polis ekipleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu bildirdi. Hakan Ural'ın 2022 yılında bir televizyon programında gösterilen röportaja yaptığı yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Hakan Ural'ın adliyeye getirilmesi talep edildi.

Ural’ın gözaltına alındığıyla alakalı kesin bir bilgi olmazken, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar gözaltında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.

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