Flaş... Flaş... Hapisteki IŞİD’li teröristler gardiyanları rehin aldı

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Rostov kenti yakınlarında bir gözaltı merkezinde tutulan 6 IŞİD’li terörist kaçmaya çalıştı. Teröristler, kaçmaya çalışırken 2 gardiyanı rehin aldı. Teröristler cezaevinden çıkmalarına izin verilmesini ve araba istedi.

Rus polisi, cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra Rehin alınan gardiyanların kurtarılması için pazarlığa girişildi. Polis ekipleri pazarlıklardan sonuç alınamayınca operasyon düzenledi.

Polis güçleri, operasyonda IŞİD’li teröristlerin öldürüldüğünü duyurdu. Rehin alan gardiyanların ise yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.

Öte yandan teröristlerin rehin aldıkları gardiyanlarla çekilen videoları sosyal medyada gündem oldu.

Rusya’da son dönemde terör örgütü IŞİD’in düzenlediği saldırılar dikkat çekiyordu. Başkent Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti. Rus polisi, saldırı sonrası aralarında saldırganların da olduğu 20 kişiyi tutuklamıştı.