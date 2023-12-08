Flaş... Flaş... Hasan Arat ve Quaresma bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile buluştu.

Arat, düzenlenen yemekte Quaresma ile bir araya geldi.

40 yaşındaki yıldız isim, yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelmişti.

Quaresma beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Derbide çık oyna deseler, yapabilirim. 10 dakikadan fazla bile oynarım. Başkanla, hocayla, takımla görüşmek lazım. Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek çok güzel olurdu. Beşiktaş benim için çok özel bir yer. Futbola veda etmek istiyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ta bırakmak inanılmaz olurdu. Futbolun içinde kalmak, antrenör olmak istiyorum. Daha çok teknik ekibe entegre olmak isterdim. Çünkü, futbolcu ve antrenör hayatı birbirinden farklı şeyler. Şu an karar vermedim. Önceliği futbolu saha içinde bırakma şansı elde etmek olurdu.

Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse iki kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu fotoğraf, akıllarda soru işareti bıraktı.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/istanbula-gelen-quaresma-gurler-akgune-flas-aciklamalar-yapti-cok-fitim-besiktas-743295h.htm