İstanbul'a gelen Quaresma Gürler Akgün'e flaş açıklamalar yaptı. 'Çok fitim Beşiktaş kabul ederse hemen gelirim'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi.

beIN Sports'tan Gürler Akgün'e konuşan 40 yaşındaki Portekizli yıldız isim, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmesi durumunda hemen kabul edeceğini belirten Quaresma, ''Derbide çık oyna deseler, yapabilirim. 10 dakikadan fazla bile oynarım. Başkanla, hocayla, takımla görüşmek lazım. Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek çok güzel olurdu. Beşiktaş benim için çok özel bir yer. Futbola veda etmek istiyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ta bırakmak inanılmaz olurdu. Futbolun içinde kalmak, antrenör olmak istiyorum. Daha çok teknik ekibe entegre olmak isterdim. Çünkü, futbolcu ve antrenör hayatı birbirinden farklı şeyler. Şu an karar vermedim. Önceliği futbolu saha içinde bırakma şansı elde etmek olurdu.

Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse iki kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim.'' ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın diğer sözleri şu şekilde;

Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te aynı grupta yer alması

"Başta ikisini aynı grupta görmek mutsuzluk yarattı ama sonrasında sakin düşününce 'Neden ikisi de gruptan çıkamasın?' dedim."

''BEŞİKTAŞ KAZANSIN İSTİYORUM''

"Yarın sahada olacağım. Tuttuğum takım Beşiktaş, kazansın istiyorum. Sahada Beşiktaş formasını terletmeyi çok özledim. Yarın çok özel bir gün olacak."

''TALISCA'YI BEŞİKTAŞ'A GETİRMEK İSTERİM''

"Talisca'ya da Ronaldo'ya da ulaşmak çok kolay. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olursa ben burdayım. Talisca'yı Beşiktaş'a getirmek isterim."