İstanbul'a gelen Quaresma Gürler Akgün'e flaş açıklamalar yaptı. 'Çok fitim Beşiktaş kabul ederse hemen gelirim'

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemeye gelen, siyah-beyazlıların Portekizli eski yıldızı Ricardo Quaresma, ''Beşiktaş istesin Talisca için Ronaldo'yu hemen arayayım'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'a gelen Quaresma Gürler Akgün'e flaş açıklamalar yaptı. 'Çok fitim Beşiktaş kabul ederse hemen gelirim'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi.

beIN Sports'tan Gürler Akgün'e konuşan 40 yaşındaki Portekizli yıldız isim, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmesi durumunda hemen kabul edeceğini belirten Quaresma, ''Derbide çık oyna deseler, yapabilirim. 10 dakikadan fazla bile oynarım. Başkanla, hocayla, takımla görüşmek lazım. Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek çok güzel olurdu. Beşiktaş benim için çok özel bir yer. Futbola veda etmek istiyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ta bırakmak inanılmaz olurdu. Futbolun içinde kalmak, antrenör olmak istiyorum. Daha çok teknik ekibe entegre olmak isterdim. Çünkü, futbolcu ve antrenör hayatı birbirinden farklı şeyler. Şu an karar vermedim. Önceliği futbolu saha içinde bırakma şansı elde etmek olurdu.

Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse iki kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim.'' ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın diğer sözleri şu şekilde;

Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te aynı grupta yer alması
"Başta ikisini aynı grupta görmek mutsuzluk yarattı ama sonrasında sakin düşününce 'Neden ikisi de gruptan çıkamasın?' dedim."

''BEŞİKTAŞ KAZANSIN İSTİYORUM''
"Yarın sahada olacağım. Tuttuğum takım Beşiktaş, kazansın istiyorum. Sahada Beşiktaş formasını terletmeyi çok özledim. Yarın çok özel bir gün olacak."

''TALISCA'YI BEŞİKTAŞ'A GETİRMEK İSTERİM''
"Talisca'ya da Ronaldo'ya da ulaşmak çok kolay. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olursa ben burdayım. Talisca'yı Beşiktaş'a getirmek isterim."

kral-ricardoquaresmaoficial.jpg

İlgili Haberler
Quaresma Beşiktaş için İstanbul’a geldi. Paylaşımındaki detay Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim
Quaresma'dan Serdal Adalı paylaşımı. Adaylığına açıkça destek verdi
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Quaresma Yunan kazansaydı diyen hainlere inat Türk gibi mesaj attı
Quaresma Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Cenk Tosun Quaresma'nın ensesinde!
Cenk Tosun Quaresma'nın ensesinde!
Ebrar top sektirince Quaresma kıskançlıktan çatladı. Quaresma ne ki! Beşiktaşlı Ebrar'ın yaptıklarına bakın...
Öne Çıkanlar
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
AKP'nin İstanbul için adayları ortaya çıktı. AKP'nin 'kalesi'nden hiç aday çıkmadı Gündem
AKP'nin İstanbul için adayları ortaya çıktı. AKP'nin 'kalesi'nden hiç aday çıkmadı
Öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Gündem
Öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Herkes gol sandı Galatasaray taraftarı çıldırdı. Müthiş tezahürat Spor
Herkes gol sandı Galatasaray taraftarı çıldırdı. Müthiş tezahürat
Yaralı taşıyan ambulansa otobüs çarptı Yaşam
Yaralı taşıyan ambulansa otobüs çarptı
Yalova'da defineciler jandarmadan kaçamadı Gündem
Yalova'da defineciler jandarmadan kaçamadı
İstanbul’da yine bir Cuma klasiği. Trafik durma noktasına geldi. Çile bülbülüm çile Gündem
İstanbul’da yine bir Cuma klasiği. Trafik durma noktasına geldi. Çile bülbülüm çile