Flaş... Flaş... Hollanda’da kafedekiler rehin alındı. Bölgedeki evler tahliye ediliyor

Hollanda’nın Ede kentinde yerel bir kafede bulunanlar rehin alındı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, silahlı bir kişi aralarında işletmenin sahibinin de olduğu kişileri rehin aldı. Olay yerine giden polis ekipleri kafenin çevresindeki 150 evi boşalttı.

Polis ekipleri yaptığı resmi açıklamada olayda bir terör bağlantısının henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Kafede bulunanları rehin alan kişinin üzerinde patlayıcı da bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bölgede çok sayıda polis ekibinin bulunması nedeniyle Barneveld-Zuid ile Ede-Wageningen arasında tren seferleri yapılamıyor.

Yapılan sın açıklamada açıklamada, üç rehinenin serbest bırakıldığı belirtildi. Krizin sürdüğü kaydedildi.