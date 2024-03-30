Flaş... Flaş... Hollanda’da kafedekiler rehin alındı. Bölgedeki evler tahliye ediliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Hollanda’da kafedekiler rehin alındı. Bölgedeki evler tahliye ediliyor
Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı öğrenildi. Bölgedeki 150 ev tahliye edilirken 3 rehinenin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hollanda’nın Ede kentinde yerel bir kafede bulunanlar rehin alındı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, silahlı bir kişi aralarında işletmenin sahibinin de olduğu kişileri rehin aldı. Olay yerine giden polis ekipleri kafenin çevresindeki 150 evi boşalttı.

gj6plruweaa-lqw.jpg

Polis ekipleri yaptığı resmi açıklamada olayda bir terör bağlantısının henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Kafede bulunanları rehin alan kişinin üzerinde patlayıcı da bulunduğu öğrenildi.

gj6plrvxuaadcjo.jpg

Öte yandan bölgede çok sayıda polis ekibinin bulunması nedeniyle Barneveld-Zuid ile Ede-Wageningen arasında tren seferleri yapılamıyor.

Yapılan sın açıklamada açıklamada, üç rehinenin serbest bırakıldığı belirtildi. Krizin sürdüğü kaydedildi.

Son Haberler
Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu Gündem
Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu
Gazeteciye hain saldırı Dünya
Gazeteciye hain saldırı
Baharın müjdecisi Leylekler hakkında 10 ilginç bilgi Yaşam
Baharın müjdecisi Leylekler hakkında 10 ilginç bilgi
Brezilya'dan koptu geliyor. Ünlü voleybolcu Sultanlar Ligi'ni sallayacak Spor
Brezilya'dan koptu geliyor. Ünlü voleybolcu Sultanlar Ligi'ni sallayacak
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı
İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz' Gündem
İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz'
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı Spor
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı