Flaş... Flaş... İçişleri Bakanlığı 16 il için uyarıda bulundu

Sena Özkan
Flaş... Flaş... İçişleri Bakanlığı 16 il için uyarıda bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle 16 il için uyarıda bulundu. 16 ilin 2’si için turuncu, 14 il için ise sarı uyarı verildi. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; Muğla Antalya illeri için turuncu uyardı verirken, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman illeri için ise sarı uyarıda bulundu.

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Yerlikaya, açıklamasının devamında, aşırı yağışlar ve fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığını belirtirken, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını ifade etti.

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