Flaş, flaş, İncirlik Hava Üssü’ne girmeye çalıştılar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına destek veren ABD’yi protesto etmek için ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı’nın yer aldığı İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenledi.

İstanbul'dan 3 Kasım günü araçlarıyla hareket eden konvoy, bugün sabah Adana'ya giriş yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti. Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

Protesto esnasında bir grup, tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı. Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.