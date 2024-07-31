Flaş... Flaş... İsrail'de uçuşlar kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Flaş... Flaş... İsrail'de uçuşlar kapatıldı

İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı ifade edilirken, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

SUİKASTTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

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