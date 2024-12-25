Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Flaş... Flaş... Flaş... istanbul'da TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi....

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.

Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Kazada servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

"HOSTES YARALIYMIŞ, ÇOCUKLARDA BİR ŞEY YOK DEDİLER"

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye ettiler" dedi.

Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Öte yandan kaza nedeniyle özellikle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

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Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

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