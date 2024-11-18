Osmaniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Osmaniye'de öğrenci servisi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye'de sabah saatlerinde Düziçi ilçesinde, Berke Baraj yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki 80 AGN 547 plakalı okul servisi yağmurunda etkisiyle kaygan yolda hakimiyetini kuramayıp takla atarak yol kenarına savruldu.

aw331016-02.jpg

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından servisten çıkarılan sürücü Süleyman A. ve serviste hostes olarak bulunan Y.K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

aw331016-03.jpg

Kazada okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw331016-04.jpg​​​​​​​

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi