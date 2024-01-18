Flaş... Flaş... İstanbul ve Ankara'da Başsavcılar değişti

Kaynak: AA
Flaş... Flaş... İstanbul ve Ankara'da Başsavcılar değişti
HSK Kararnamesi ile yeni başsavcılar belli oldu. Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ise Zafer Koç getirildi.

HSK’nın yayınladığı son kararname ile İstanbul ve Ankara’da başsavcılar değişti. HSK Birinci Dairesinin yayınladığı kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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